ANM has issued a Yellow Code for heavy snow and blizzard – News on sources

The National Meteorological Administration has issued yellow code nowcasting warnings of severe weather, valid in several areas of the country.

Valid from: 01-03-2024 at 8:20 a.m. to: 01-03-2024 at 10:00 a.m.:

It will be signaled: wind intensifications that will exceed 90…100 km/h at gusts and blizzard snow that causes a decrease in visibility

In the area: The low area of ​​Bihor county, respectively the area of ​​the towns: Oradea, Salonta, Marghita, Beiuș, Săcueni, Alesd, Valea lui Mihai, Ștei, Popești, Sânmartin, Tileagd, Tinca, Diosig, Dobrești, Oșorhei, Batăr, Bratca, Buntești , Suplacu de Barcău, Brusturi, Vadu Crișului, Ciumeghiu, Borod, Nojorid, Tăuteu, Ceica, Șimian, Sălard, Şuncuiuș, Astileu, Curtuișeni, Holod, Pomezeu, Pietroasa, Finîș, Balc, Biharia, Sântandrei, Chișlaz, Ineu, Lunca, Derna, Sârbi, Drăgănești, Avram Iancu, Cociuba Mare, Abram, Rieni, Hidișelu de Sus, Soimi, Remetea, Vașcau, Sălacea, Lugașu de Jos, Borș, Șețchea, Aușeu, Tulca, Olcea, Girișu de Criș, Câmpani, Măgesti, Roșiori, Curățele, Lăzăreni, Tarcea, Bulz, Abrămuț, Budureasa, Uileacu de Beiuș, Drăgești, Copăcel, Răbagani, Cherechiu, Nucet, Husăsău de Tinca, Cefa, Tărcaia, Ciuhoi, Cetariu, Căbești, Căpâlna, Sănnicolau Rămăn, Lazuri de Beiuș , Buduslău, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Săcădat, Pocola, Sâmbăta, Paleu, Gepiu, Spinuș, Boianu Mare, Viișoara, Mădăras;

Bihor County: Alesd, Șoimi, Șețchea, Aușeu, Roșia, Uileacu de Beiuș, Șinteu;

It will be signaled: locally, wind intensifications that will exceed 55…65 km/h at gusts.

Valid from: 01-03-2024 at 6:00 a.m. to: 01-03-2024 at 10:00 a.m.:

In the area: Arad County: Şiria;

Bihor County: Oradea, Sânmartin, Oșorhei, Nojorid, Sântandrei, Paleu;

It will be signaled: locally, wind intensifications that will exceed 55…65 km/h at gusts.