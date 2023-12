Arab Countries Meet with Palestine Liberation Block, Discuss Ceasefire?

#Arab #Countries #Meet #Palestine #Liberation #Block #Discuss #Ceasefire

Friday, 22 Dec 2023 13:35 IWST

United Arab Emirates Minister of Foreign Affairs Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Photo: Official White House Photo/Lawrence Jackson

Representative United Arab Emirates held a meeting with the Secretary General of the Liberation Organization Palestine (Palestine Liberation Organization/PLO) in Abu Dhabi, Thursday (21/12).

According to reports Middle East EyeUAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan met PLO Secretary General Hussein Al Sheikh during Israel’s increasingly brutal aggression in Gaza.

They discussed the humanitarian situation in Gaza and efforts to ceasefire.

The meeting took place when the United Nations (UN) Security Council several times postponed voting on resolutions related to Gaza.

Diplomats familiar with the matter said an agreement was close to being reached on Thursday evening. However, it was delayed due to debate between UN Security Council members. They are scheduled to hold another vote today, Friday.

Members of the UN unit were close to reaching an agreement late Thursday, but the US was said to have objected.

An important point that has become an obstacle for the US is UN Secretary General Antonio Guterres’ proposal to establish a monitoring mechanism in Gaza.

“Exclusively monitors all humanitarian aid shipments to Gaza provided via land, sea and air [dari negara yang bukan pihak perang,” demikian usulan Guterres, dikutip .

Rancangan resolusi itu kemudian diubah dan meminta Guterres menunjuk satu koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi untuk membentuk mekanisme PBB guna mempercepat bantuan kemanusiaan.

Koordinator juga akan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan, memantau, dan memverifikasi di Gaza, jika diperlukan, sifat bantuan kemanusiaan.

Rancangan resolusi awal menuntut Israel dan Hamas mengizinkan dan memfasilitasi “penggunaan seluruh rute darat, laut dan udara ke dan di seluruh Gaza” untuk pengiriman bantuan.

Namun, kebijakan tersebut diubah menjadi “semua rute yang tersedia.” Menurut sejumlah diplomat usulan itu memungkinkan Israel mempertahankan kendali atas akses.

Sementara itu, Rusia dan beberapa anggota DK lain mengeluh selama pembicaraan tertutup mengenai amandemen yang dibuat untuk memenangkan AS.

Perdebatan panjang soal resolusi tersebut juga terjadi saat Israel menggempur objek sipil seperti rumah sakit hingga pabrik makanan.

Imbas agresi Israel korban tewas di Palestina menembus 20.000 jiwa. Dari jumlah itu, mayoritas korban merupakan anak-anak dan perempuan.

