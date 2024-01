Awakenings announces full line-up of summer festival 2024

#Awakenings #announces #full #lineup #summer #festival

In one go, Awakenings announces the full program for the three-day festival in Hilvarenbeek, from July 5 to 7, 2024. From AA bangers to the underground elite, from the Drumcode stable to fresh new talent and Awakenings virgins, everyone is at it again. Check out the gigantic line-up with over 125 names below.

De line-up:

999999999, 8Kays, Abstract Division, Adam Beyer x Joseph Capriati, Adiel, Adriana Lopez x Oscar Mulero, Adriatic, Alan Fitzpatrick x Ilario Alicante, Amelie Lens, Ameme, Amotik, Andres Campo, Anetha, Anfisa Letyago, ANNA, Argy, Bart Skils x Layton Giordani, Bella, Beswerda, Blasha & Allatt, Blawan, Bullzeye, Camelphat, Carmen Lisa, Cera Khin, Chaos in the CBD, Charlie Sparks, Chlär, Chloe Caillet, Chris Stussy, Clara Cuvé, DAF, Daria Kolosova, Dax J , Deborah De Luca, Dimitri x Remy Unger, DJ Gigola, DJ Heartstring, DJ Rush, Dr. Rubinstein, Ellen Allien, Elli Acula, Enrico Sangiuliano, Estella Boersma, Etapp Kyle, Farrago, Fatima Hajji, Fjaak, Fleur Shore, Francois X x Hadone, Franky Rizardo, Freddy K, Funk Tribe, Giorgia Angiuli, Grace Dahl, Helena Hauff, Hemka, Honey Dijon, Honeyluv, Hot Since 82, I Hate Models, Ignez, Indira Paganotto, Joris Voorn, Joyhauser, Kobosil, Kolsch x Kevin de Vries, La La, Lee Ann Roberts, Len Faki, Lobster, Locus Error, LOVEFOXY, Lucia Lu, Marcel Dettmann, Brown, Mha Iri, Michel De Hey, Mind Against, Miss Monique, Mochakk, Morgan, MYRA, Nicky Elisabeth, Nico Moreno, Nina Kraviz, NTO (Live), Paco Osuna, Pan-Pot, Parkerstrange, Partiboi69 (live), Patrick Mason, Paula Temple, Perc (live), Planetary Assault Systems, Richie Hawtin, Redhead, Rozie, Sally C, Secret Cinema, Shinedoe, SNTS, Space 92, Speedy J, SPFDJ, Stephan Bodzin (live) , Stranger, Tale of Us, Tim Wolff, Umek, Vintage Culture