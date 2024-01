Life+Style: Judgment time in Romania, schools were closed due to snow

#LifeStyle #Judgment #time #Romania #schools #closed #due #snow

Life+Style: Sentence time in Romania, schools closed due to snow

Traffic at the airport is also hindered by the severe weather.

Education was suspended in many schools and national roads were closed due to the heavy snow and cold in eastern Romania, the relevant authorities said.

In the Moldavian Iasi County, 30 schools and in the neighboring Neamt County, 6 schools will be suspended on Tuesday due to the stormy winter weather. In Neamt, commuting students were excused from attending classes on Tuesday after some public roads in the county failed to be cleared due to continuous snowfall since Sunday.

In several Moldovan counties, national roads covered in snow were closed, and restrictions for heavy vehicles were introduced on many public roads. In Vaslui county, the help of snow plows was needed when an ambulance rushing to a pregnant woman got stuck in the snow, News.ro wrote.

The Agerpres news agency reported that the stormy weather also hindered traffic at the Iasi airport, several planes had to be diverted to the airport in the neighboring Suceava county, while other flights were canceled or delayed for several hours.

The Romanian Meteorological Service (ANM) has warned of unusually cold weather and significant snowfall throughout Romania from Tuesday, with temperatures dropping to minus 20 degrees Celsius in some places. The National Disaster Prevention Inspectorate (IGSU) announced that it is preparing for the emergency situation with more than five thousand firefighters and four thousand vehicles.

Our opening image is an illustration.

