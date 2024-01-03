MHK announced the Super League referee staff

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MHK announced the 2023-2024 Football Season Halftime Classification Referees. The referees who will work in the Super League are as follows: Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu (Ankara), Burak Pakkan (Ankara), Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker (Antalya), Murat Erdoğan (Antalya), Ömer Faruk Turtay (Antalya). ), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler (Bursa), Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Doman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy (İstanbul) , Çağdaş Altay (Istanbul), Mehmet Türkmen (Istanbul), Mert Güzenge (Istanbul), Tugay Kaan Numanoğlu (Istanbul), Volkan Bayarslan (Istanbul), Direnç Tonusluoğlu (Izmir), Emre Kargın (Izmir), Halil Umut Meler (Izmir) , Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya)

On the other hand, Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol and Yiğit Arslan were relegated to a lower classification.

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