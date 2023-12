Tech: a new data storage device can hold 10,000,000 GB, preserves data for 5,000 years – a video was also made about it

#Tech #data #storage #device #hold #preserves #data #years #video

Tech: a new data storage device can hold 10,000,000 GB, preserves data for 5,000 years – a video was also made | hvg.hu

2023. december. 15. 09:03

2023. december. 15. 10:37

Tech

The German company Cerabyte created a data storage solution from which data can be read at very high speed, which is recorded with lasers on a ceramic surface.

In mid-September, we already wrote about the German startup company that could turn the data storage market upside down. Just how much Cerabyte doesn’t talk into the air is clearly shown by their recently published video, in which they present in detail the possibilities inherent in a ceramic-based data storage system. According to the company, such a unit, in addition to requiring extremely little energy, can preserve data for more than 5,000 years.

Ceramic layers with a thickness of 300 nanometers are placed on a glass surface, so 10,000 TB of data can be stored on a single palm-sized data carrier. Data can be written at a speed of GB/s, one square centimeter would have a data density of 1 TB instead of the current 0.02 TB/square centimeter.

The company has already prepared a working prototype, which clearly shows what the technology will be like in practice.

The entire system consists of a read-write rack and several storage racks. To build them, the company only used materials and tools that can still be obtained commercially.

Each data storage unit is built on a glass sheet such as Gorilla Glass, which is coated with a thin, dark ceramic layer. When a piece of data needs to be read, the system searches for the appropriate rack and then inserts it into the reader-writer unit.

The data is written by 2 million laser beams and looks like burning a miniature QR code into the surface. The laser is focused with digital micromirrors and shaped with microscope optics.

Reading takes place in a similar way, but there, by definition, you only need to read the data, which happens from both directions at the same time.

Microsoft is also working on a similar project. The company claims that 7,168 GB of data can be stored for 10,000 years on its self-developed glass sheet.

