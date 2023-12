#Tech #Big #innovation #Messenger #rewrite #messages

Tech: Big innovation in Messenger: you can rewrite already sent messages afterwards

2023. december. 21. 06:03

Tech

Messenger is getting an extremely useful new function, as we can change our sent messages in a few minutes. We show you where to find the feature on mobile and in the desktop versions.

Facebook Messenger has started introducing a new function, now you don’t necessarily have to delete a message, if you would prefer to word it differently or improve something after sending it. It is possible to edit the messages afterwards, both on mobile and in the browser version – pointed out the 24.hu.

In a browser – whether it’s Facebook or Messenger.com – you have to click on the three dots next to the message you want to modify and select the “modify” option there. You can then edit the message, and finalize the change with the tick on the right.

After rewriting, the paper notes, an “edited” inscription appears above the edited message, indicating the modification. However, no one on the other side will know what we changed.

The process works in roughly the same way in Messenger’s mobile apps, only in those you have to touch and hold the message you want to edit – but the pop-up menu will be similar in that as well.

The pop-up menu is on the left, the editing interface is on the right.

© hvg.hu

However, the past cannot be changed, as you only have a few minutes to edit your messages.

The novelty has already appeared for many, but it may happen that it will only be available for some with a little delay. On mobile, it might be worth trying to update the Messenger application if you haven’t done so in a while.

