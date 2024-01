Tech: Did they buy it to destroy it? A major downsizing is underway at Microsoft’s video game division, with the newly acquired Activision Blizzard being the biggest victim

#Tech #buy #destroy #major #downsizing #underway #Microsofts #video #game #division #newly #acquired #Activision #Blizzard #biggest #victim

Tech: Did they buy it to destroy it? A major downsizing is underway at Microsoft's video game division, the newly acquired Activision Blizzard is the biggest victim

January 2024. 27. 15:03 Tech

Microsoft is carrying out a significant reorganization with downsizing, and the development of a game is also halted.

Microsoft is firing around 1,900 people from the video game division, reports a The Verge. The downsizing mainly affects Activision Blizzard, which came into the company’s possession after the long draw, but Xbox and Zenimax are not left out of the dip either.

A The Verge according to his calculations, a total of 22,000 people can work in Microsoft’s gaming departments, so the downsizing can amount to roughly 8 percent of the total workforce.

At the same time as the layoffs, Blizzard President Mike Ybarra also decided to leave the company, as did Allen Adham, Blizzard’s lead designer.

A game also fell victim to the significant reorganization: the survival game Odyssey is never finished, some of the developers working on it continue to work on other titles.

The Engadget notes that more than 6,000 people have already been fired from the gaming industry in 2024, and only a good three years have passed since that year. Some estimates put around 9,000 people out of the industry in all of 2023, so this year’s numbers are pretty high so far. Prior to Microsoft, layoffs were announced by companies such as Unity, Twitch, Discord, Riot Games, and Behavior Interactive.

