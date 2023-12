#Tech #Heres #1500000000pixel #photo #space #chicken #running

Tech: Here's a 1,500,000,000-pixel photo of a space chicken running around

Az indiai piac meghódítása elég ahhoz, hogy valaki globálisan is az élmezőnybe vágjon. Ezek a tanulságai a Counterpoint Research piackutató legfrissebb okosórapiaci jelentésének.”,”shortLead”:”A három nagy és ismert márkából immár csak kettő áll a dobogón. Az indiai piac meghódítása elég ahhoz, hogy valaki…”,”id”:”20231225_globalis_okosora_piac_eladasok_counterpoint_jelentes_apple_fireboltt_huawei_samsung”,”image”:” december. 25. 14:03″,”title”:”Jelentős átrendeződés zajlik az okosórák piacán”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”52b95670-1f7b-401b-9764-e4499aed5411″,”c_author”:”László Ferenc”,”category”:”cegauto”,”description”:”Kevesen emlékeznek arra, hogy a Mazda kisautójából a 90-es évek elején létezett egy különleges Haribo limitált széria – mutatjuk a 121 Goldy-t.”,”shortLead”:”Kevesen emlékeznek arra, hogy a Mazda kisautójából a 90-es évek elején létezett egy különleges Haribo limitált széria –…”,”id”:”20231225_negykereku_haribo_megneztuk_az_edes_kis_gumicukros_mazda_121_goldy”,”image”:” december. 25. 07:21″,”title”:”Négykerekű Haribo: megnéztük az édes kis gumicukros Mazda 121-et”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”1c96ab23-3da3-41df-a07a-3a35f7292750″,”c_author”:”Domány András”,”category”:”vilag”,”description”:”Lengyelországban karácsonykor is dúl a politikai harc a köztévé miatt, ráadásul veszélybe került a megígért harminc százalékos pedagógus-béremelés”,”shortLead”:”Lengyelországban karácsonykor is dúl a politikai harc a köztévé miatt, ráadásul veszélybe került a megígért harminc…”,”id”:”20231224_lengyel_kozteve”,”image”:” december. 24. 10:23″,”title”:”Egyre durvul a vihar a lengyel köztévé körül”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null}]

2023. december. 25. 09:03

Tech

The cosmic dust and gas clouds photographed by the European Southern Observatory are located about 6,500 light-years from Earth.

This year, the European Southern Observatory (ESO) has a really special treat for astronomy lovers: it took a 1.5 billion pixel image of a nebula 6,500 light-years away that looks just like a chicken running across the sky. it says Interesting Engineering.

IC 2944, also known as Caldwell 100, is an open cluster and nebula in the constellation Centauri. It is a huge cloud of dust and gas in space, where stars are born. There is roughly enough material in the clouds to create 15 suns.

© European Southern Observatory

The image was taken by the VLT Survey Telescope in Chile and consists of 1.5 billion pixels. Its special feature is that the two larger and one smaller nebula and the stars are arranged in such a way as if a chicken wants to run in front of/next to us.

The image itself is 270 light-years wide. They calculated that if a chicken really had to run this distance, it would take 21 billion years to get from one edge of the image to the other. By comparison, the universe may currently be about 13.8 billion years old.

The gas may appear pink in places, due to the light from the young stars in it.

Of course, ESO did not take a single photo of this part of the sky, the photo was combined from many shots.

Those who like this kind of thing can get lost in the details here.

