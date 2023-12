#Tech #Image #paradise #lost #space #released

Tech: Image of Paradise Lost in Space Released | hvg.hu

Would you like to receive the most important news immediately?

No please Please

Click to turn on notifications “Please” button!

The notification function is available in the following browsers:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+

Thank you for subscribing!

Oops!

Something went wrong during registration, after refreshing the page, please try again with the bell icon in the header.

Already subscribed!

The notification function is disabled in your browser!

If you want notifications, please enable them in your browser settings, then after refreshing the page, please try again with the bell icon in the header.

[{“available”:true,”c_guid”:”524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf”,”c_author”:”HVG360″,”category”:”360″,”description”:”A magyar kormányfőnek még bőven lesz lehetősége, hogy vétózzon Ukrajna ügyében, írja a Financial Times. A Der Standard szerint Ausztria rossz szövetségeket köt, amikor Magyarországgal és Szerbiával paktál. Donald Trump Orbán Viktort idézi. A Süddeutsche Zeitung és a Guardian az izraeli helyzetet és Benjamin Netanjahu politikai jövőjét elemzi. A Wall Street Journal arról ír, hogy fordulhat majd a kocka az ukrajnai háborúban. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.”,”shortLead”:”A magyar kormányfőnek még bőven lesz lehetősége, hogy vétózzon Ukrajna ügyében, írja a Financial Times. A Der Standard…”,”id”:”20231217_nemzetkozi_lapszemle_orban_eu_barley_ausztria_magyarorszag_szerbia_schengen_migracio_izrael_netanjahu_trump_ukrajna_putyin”,”image”:” december. 17. 10:00″,”title”:”Nemzetközi lapszemle: Katarina Barley szerint az Orbánnak nyújtott engedménnyel az EU zsarolhatóvá tette magát”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”606fbbae-6201-4bbf-90e4-0139199e7b11″,”c_author”:”Dezső András”,”category”:”360″,”description”:”A 60 kiló heroinnal egy kisrepülőgépen Dublinban elfogott két magyar ügye a nemzetközi sajtóban is szenzációszámba ment, ám Nyugat-Európában jellemzően nem a szervezett bűnözés krémjéhez tartoznak a magyarok.”,”shortLead”:”A 60 kiló heroinnal egy kisrepülőgépen Dublinban elfogott két magyar ügye a nemzetközi sajtóban is szenzációszámba…”,”id”:”20231217_hvg__bunozes_exportra__drogfogas__beszallitok__kalandozok”,”image”:” december. 17. 10:30″,”title”:”A heroinszállítók elfogása nagyot szólt, de a Brit-szigetek inkább a piti magyar bűnözők vadászterülete”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”7ad84d2b-d536-4b09-a91f-fd1f160b604f”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”elet”,”description”:”Hatalmas mennyiségű csapadék hullott le a hétvégén Ausztrália északi részén, és hétfőre ugyanannyit jósolnak.”,”shortLead”:”Hatalmas mennyiségű csapadék hullott le a hétvégén Ausztrália északi részén, és hétfőre ugyanannyit jósolnak.”,”id”:”20231218_Az_aradas_a_tetore_uldozte_az_ausztral_csaladokat_es_meg_egy_krokodilt_is_besodort_a_hazak_koze”,”image”:” december. 18. 13:10″,”title”:”Az áradás a tetőre üldözte az ausztrál családokat, és még egy krokodilt is besodort a házak közé”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”2fbcb33c-0244-477e-862e-8c178cdcc433″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”vilag”,”description”:”A főparancsnok több alárendeltjének irodájából is hasonló készülékek kerültek elő.”,”shortLead”:”A főparancsnok több alárendeltjének irodájából is hasonló készülékek kerültek elő.”,”id”:”20231218_Lehallgatokeszulek_Zaluzsnij_haboru_SZBU_nyomozas”,”image”:” december. 18. 11:42″,”title”:”Lehallgatókészüléket találtak az ukrán vezérkari főnök irodájának közelében”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”93e383da-0cfa-41bc-a209-b9b66fbd414c”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Kiderült, hogy a mindennapos munkahelyre, majd visszafele ingázás nemcsak kényelmetlen, de még az ember egészségére nézve is káros lehet.”,”shortLead”:”Kiderült, hogy a mindennapos munkahelyre, majd visszafele ingázás nemcsak kényelmetlen, de még az ember egészségére…”,”id”:”20231218_dugo_autozas_ingazas_forgalom_munkaba_jaras_egeszsegi_hatasai_del_korea_tanulmany_depresszio_osszefugges_kevesebb_szabadido_mentalis_egeszseg”,”image”:” december. 18. 06:03″,”title”:”Rossz hír jött minden ingázónak”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”20cd7311-6907-4bc0-9350-00404687b755″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Egy bankszámlaszám alapján jutottak el a rendőrök ahhoz a férfihez, aki postán küldözgetett dizájnerdrogot a megrendelőinek – írja a police.hu.”,”shortLead”:”Egy bankszámlaszám alapján jutottak el a rendőrök ahhoz a férfihez, aki postán küldözgetett dizájnerdrogot…”,”id”:”20231218_dizajnerdrog_csomagkuldes_diler”,”image”:” december. 18. 09:36″,”title”:”Videó: Egy posta előtt fogták el a drogdílert, aki csomagküldő bizniszt üzemeltetett”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”25a1ffd7-3017-48ca-b3ad-8e5b5e125888″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”gazdasag”,”description”:”Orbán Viktor az EU-költségvetés módosítását blokkolta, az Ukrajna tagjelöltté válásáról szóló szavazáson viszont kiment a teremből; a zárolt uniós támogatások egy részét megkaptuk; az EU második legszegényebb állama maradt Magyarország. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.”,”shortLead”:”Orbán Viktor az EU-költségvetés módosítását blokkolta, az Ukrajna tagjelöltté válásáról szóló szavazáson viszont kiment…”,”id”:”20231217_Es_akkor_Orban_Ukrajna_eu_orosz_klimacsucs_fuvarozo_it”,”image”:” december. 17. 07:00″,”title”:”És akkor Orbán kiment, hogy Ukrajna bejöhessen”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7″,”c_author”:”MTI”,”category”:”vilag”,”description”:”Reggel hét órakor elkezdődött az előrehozott parlamenti, tartományi és önkormányzati választás a nyugat-balkáni országban.”,”shortLead”:”Reggel hét órakor elkezdődött az előrehozott parlamenti, tartományi és önkormányzati választás a nyugat-balkáni…”,”id”:”20231217_Szerbia_szerbiai_magyarok_szerbiai_valasztasok_elorehozott_valasztasok_Vajdasagi_Magyar_Szovetseg_VMSZ_parlamenti_valasztasok”,”image”:” december. 17. 08:26″,”title”:”Megkezdődtek az előrehozott választások Szerbiában”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null}]

2023. december. 18. 18:03

Tech

They searched in vain for eight months, but they did not find the paradise on the International Space Station, which astronaut Frank Rubio was entrusted with overseeing. Then came the twist – twice.

On December 7, the International Space Station (ISS) celebrated its 25th anniversary, which the crew also celebrated on board. This is where, among many others, the anecdote about a paradise came to light, and which has not let public opinion rest ever since.

As we wrote, NASA astronaut Frank Rubio was tasked with harvesting the tomatoes grown in space aboard the ISS. Veg-05 was a scientific experiment, during which the researchers were curious as to whether it was possible to grow tomatoes in a microgravity environment.

The project went well, except for one small thing: Rubio’s piece of the tomato, which he was supposed to have bagged for further examination, was gone. The rest of the crew joked for a long time that Rubio had eaten what they believed had been searched for for months but never found on board.

Finally, 8 months later, only the name of the astronaut was clarified, after he was no longer on board, but the paradise was found. And after the story became a great success, NASA also published a photo of it, noticed the Gizmodo.

It turned out that not one, but two tomatoes had actually disappeared, and both were bagged. He was quite crushed, and according to the signs, the last eight months did not pass without a trace on him.

NASA also stated that the tomatoes were slightly dried out, but even after all this time, no microbial or fungal damage can be seen on them. This is not too surprising in light of the fact that the air system of the International Space Station operates with extremely fine filters. No wonder, as the risk of the crew catching a cold is minimal.

In any case, NASA decided not to bring these two tomatoes back to Earth, but rather to throw them away.

If you want to know about similar things at other times, like the Facebook page of the HVG Tech section, which also reports on scientific discoveries.

We recommend it from the front page

December 2023. 18. 17:30 At home