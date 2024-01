Tech: It’s possible: the European Space Agency is going to Venus

#Tech #European #Space #Agency #Venus

Tech: You can: the European Space Agency is going to Venus | hvg.hu

Would you like to receive the most important news immediately?

No please Please

Click to turn on notifications “Please” button!

The notification function is available in the following browsers:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+

Thank you for subscribing!

Oops!

Something went wrong during registration, after refreshing the page, please try again with the bell icon in the header.

Already subscribed!

The notification function is disabled in your browser!

If you want notifications, please enable them in your browser settings, then after refreshing the page, please try again with the bell icon in the header.

[{“available”:true,”c_guid”:”0cde8398-8285-4c6d-ba20-81b370e263e5″,”c_author”:”Németh András”,”category”:”360″,”description”:”Magyarország az elsők között ismerte el a Szovjetunió szétesése után függetlenné vált Ukrajna államiságát és éveken át baráti hang jellemezte a két ország kapcsolatait. A viszony az Ukrajnához tartozó Krím orosz annektálása után kezdett megromlani, s a 2017-es ukrán oktatási törvény elfogadása óta folyamatosan nőtt a feszültség. A két külügyminiszter, Szijjártó Péter és Dmitro Kuleba hétfői ungvári találkozója – majd Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő valószínűnek tűnő tárgyalásai – ugyan aligha oldanak meg minden vitát, ám lehetőséget teremtenek a viszony javítására. Az igazi előrelépéshez arra is szükség lenne, hogy a magyar kormány felhagyjon látványosan Moszkva-barát politikájával.”,”shortLead”:”Magyarország az elsők között ismerte el a Szovjetunió szétesése után függetlenné vált Ukrajna államiságát és éveken át…”,”id”:”20240128_Magyar_ukran_viszony__a_csucsrol_a_melybe_szijjarto_kuleba”,”image”:” január. 28. 17:30″,”title”:”Fagyos hangulatban találkozik Szijjártó és Kuleba, de hogy jutott a mélypontra a magyar-ukrán viszony?”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”a9ce2318-21dd-4188-9d18-aa56bc2e24d5″,”c_author”:”HVG”,”category”:”360″,”description”:”Az író-költő a betűvetésen kívül sok mással is foglalkozik, nemkülönben a feleségével közösen alapított új vállalkozása, a Grecsó Művek.”,”shortLead”:”Az író-költő a betűvetésen kívül sok mással is foglalkozik, nemkülönben a feleségével közösen alapított új…”,”id”:”20240128_hvg_grecso_muvek_azirouzlete”,”image”:” január. 28. 13:45″,”title”:”Grecsó Krisztián cégtörténetet ír”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”18ce7f68-fb20-49cb-a520-d5cc0167d21e”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”cegauto”,”description”:”Talán büntetésben volt a kis gép, hogy nem engedték felszállni? “,”shortLead”:”Talán büntetésben volt a kis gép, hogy nem engedték felszállni? “,”id”:”20240129_Debrecenben_a_munkagepeket_is_megsetaltatjak__video”,”image”:” január. 29. 07:55″,”title”:”Szürreális vontatást videóztak Debrecenben – videó “,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”2b83b785-0105-4532-b466-fa1307948d14″,”c_author”:”Hamvay Péter”,”category”:”360″,”description”:”Ha van is néhány új szereplő a fejlett települések sorában, a lehetőségeket kevesen tudták kimaxolni – derül ki az Egyensúly Intézet települési rangsorából. Az intézet igazgatóját, Boros Tamást kérdeztük.”,”shortLead”:”Ha van is néhány új szereplő a fejlett települések sorában, a lehetőségeket kevesen tudták kimaxolni – derül ki…”,”id”:”20240129_hvg_boros_tamas_telepulesi_rangsorok_varos_kisvaros_falu_budapest_nagyvarosban_elni_jo”,”image”:” január. 29. 10:15″,”title”:”A „koszos nagyváros, tiszta vidék” teória nem igaz – interjú Boros Tamással, az Egyensúly Intézet igazgatójával”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”4ccb5dfc-2466-4bb3-a190-de1a7eb4983a”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”vilag”,”description”:”A szenátusban komoly viták zajlottak a határrendészeti kérdésekről, most egyet sikerült előre lépni. A döntés, ha törvényerőre emelkedik, kifoghatja a szelet a bevándorlásellenes Donald Trump vitorlájából.”,”shortLead”:”A szenátusban komoly viták zajlottak a határrendészeti kérdésekről, most egyet sikerült előre lépni. A döntés, ha…”,”id”:”20240127_Biden_lezarna_a_deli_hatart_ha_erre_felhatalmazast_kapna”,”image”:” január. 27. 16:41″,”title”:”Biden lezárná a déli határt, ha erre felhatalmazást kapna”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”ea4c191f-5873-467f-8534-9cfa9d17ff8c”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Többet kaphatnak az Apple Music szolgáltatás bevételéből azok az előadók, zeneszerzők, akik hozzájárulnak a platform népszerűsítéséhez, méghozzá azzal, hogy a Spatial Audio szolgáltatásban kínálják a dalaikat.”,”shortLead”:”Többet kaphatnak az Apple Music szolgáltatás bevételéből azok az előadók, zeneszerzők, akik hozzájárulnak a platform…”,”id”:”20240128_apple_music_10_szazalekos_jogdij_bonusz_spatial_audio”,”image”:” január. 28. 16:03″,”title”:”Az Apple megnyitja a pénzcsapot, hogy bármikor úgy lehessen hallani a zenét, mint a moziban”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”9a864907-0b4f-456d-bd78-d24cf7cfed44″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”kkv”,”description”:”Új módszerrel kopasztanak a taxis hiénák, Vitézy Dávid javasol.”,”shortLead”:”Új módszerrel kopasztanak a taxis hiénák, Vitézy Dávid javasol.”,”id”:”20240128_Vitezy_Ideje_lenne_a_bankkartyaterminallal_integralt_digitalis_taxiorak_bevezetesenek”,”image”:” január. 28. 15:17″,”title”:”Vitézy: “Ideje lenne a bankkártyaterminállal integrált digitális taxiórák bevezetésének””,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”8d7c4cae-b027-42bf-968f-eb43182395f3″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Jelentős, leépítésekkel tűzdelt átszervezést hajt végre a Microsoft, leáll egy játék fejlesztése is.”,”shortLead”:”Jelentős, leépítésekkel tűzdelt átszervezést hajt végre a Microsoft, leáll egy játék fejlesztése is.”,”id”:”20240127_microsoft_jatekos_uzletag_xbox_activision_blizzard_zenimax_leepites_kirugasok_lemondas_gaming_odyssey_fejlesztes_leallitasa”,”image”:” január. 27. 15:03″,”title”:”Megvették, hogy aztán lerombolják? Nagy leépítés indul a Microsoft videójátékos részlegén, a frissen felvásárolt Activision Blizzard a legnagyobb áldozat”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null}]

January 2024. 29. 13:03 Tech

The European Space Agency (ESA) has accepted the EnVision mission scenario. Missionaries send a spacecraft to Venus.

The EnVision spacecraft will study Venus from the upper atmosphere to the core. Experts believe that the planet developed under similar conditions as Earth. However, there are currently no seasons there, it is covered in sulfuric acid clouds, the air pressure is 92 times higher than on our planet, and for some mysterious reason it rotates in the opposite direction to all the other planets in the solar system. (American researchers recently found a possible explanation for the latter.)

Despite its oddities, several people have previously urged that humans should be sent to Venus rather than Mars.

Oxygen was found on Venus German astrophysicists have managed to detect an oxygen atom on the side of Venus closer to the Sun, between the sulfuric acid clouds and the planet’s wind tunnel.

Even if not a human, the probe of the ESA EnVision mission is scheduled to launch as early as 2031.

According to project scientist Anne Grete Straume-Lidner, the special feature of the mission is that it wants to study the planet as a whole system, not just individual parts. According to him, the spacecraft will “probe the surface, interior and atmosphere of Venus with unprecedented precision, allowing us to understand how they work and how they interact”. To do this, EnVision will use multiple measurement techniques to look for signs of active volcanism both on the surface and in the atmosphere.

The EnVision mission was first heard about in 2021, just days after NASA announced its own mission to Venus.

By the way, the European Space Agency has had a spacecraft around the planet before, the Venus Express examined the celestial body between 2006 and 2014.

The biggest question now is how much the costs will go away over the next seven years, and if so, how much it will deter the European Space Agency from the mission.

If you want to know about similar things at other times, like the Facebook page of the HVG Tech section.

We recommend it from the front page

Type, interest rate, APR, term, own power – if we need a larger amount, we need to be aware of everything before entering the bank branch.