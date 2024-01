#Tech #Photos #Hungarians #large #114gram #piece #lastminute #asteroid #exploded #Berlin

Tech: Photos: Two Hungarians found a large, 114-gram piece from the last-minute asteroid that exploded over Berlin | hvg.hu

Would you like to receive the most important news immediately?

No please Please

Click to turn on notifications “Please” button!

The notification function is available in the following browsers:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+

Thank you for subscribing!

Oops!

Something went wrong during registration, after refreshing the page, please try again with the bell icon in the header.

Already subscribed!

The notification function is disabled in your browser!

If you want notifications, please enable them in your browser settings, then after refreshing the page, please try again with the bell icon in the header.

[{“available”:true,”c_guid”:”8d7c4cae-b027-42bf-968f-eb43182395f3″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Jelentős, leépítésekkel tűzdelt átszervezést hajt végre a Microsoft, leáll egy játék fejlesztése is.”,”shortLead”:”Jelentős, leépítésekkel tűzdelt átszervezést hajt végre a Microsoft, leáll egy játék fejlesztése is.”,”id”:”20240127_microsoft_jatekos_uzletag_xbox_activision_blizzard_zenimax_leepites_kirugasok_lemondas_gaming_odyssey_fejlesztes_leallitasa”,”image”:” január. 27. 15:03″,”title”:”Megvették, hogy aztán lerombolják? Nagy leépítés indul a Microsoft videójátékos részlegén, a frissen felvásárolt Activision Blizzard a legnagyobb áldozat”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”00c78d4c-543f-4179-89d0-6877a4db663b”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Ideje cserélni az akkumulátort, gondolhatják sokan, akiknek meggyűlik a bajuk ez idő tájt a töltéssel. Pedig lehet, hogy valami más a ludas, például a téli mínuszok.”,”shortLead”:”Ideje cserélni az akkumulátort, gondolhatják sokan, akiknek meggyűlik a bajuk ez idő tájt a töltéssel. Pedig lehet…”,”id”:”20240127_okostelefon_laptop_akkumulator_toltese_tel_hideg”,”image”:” január. 27. 12:03″,”title”:”Nehezen töltődik mostanában a telefonja? Pofonegyszerű a magyarázat”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”2dd6024d-f63a-40a6-ac0c-aa7b3b9daa0b”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Van rá megnyugtató magyarázat.”,”shortLead”:”Van rá megnyugtató magyarázat.”,”id”:”20240127_Egy_tank_parkol_Nemeth_Szilard_Fideszalelnok_birkozoakademiaja_elott_De_miert”,”image”:” január. 27. 17:19″,”title”:”Egy tank parkol Németh Szilárd Fidesz-alelnök birkózóakadémiája előtt. De miért?”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”a2a18a7b-7c6d-495e-88da-d95bc88d0bd8″,”c_author”:”MTI”,”category”:”gazdasag”,”description”:”Az Egyesült Államok klímapolitikai okokra hivatkozva átmeneti időre felfüggeszti a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjáról szóló, függőben lévő döntéseket – közölte a Fehér Ház.”,”shortLead”:”Az Egyesült Államok klímapolitikai okokra hivatkozva átmeneti időre felfüggeszti a cseppfolyósított földgáz (LNG…”,”id”:”20240127_Az_Egyesult_Allamok_felfuggeszti_az_LNGexporthoz_kapcsolodo_letesitmenyek_engedelyezeset”,”image”:” január. 27. 09:11″,”title”:”Kemény döntést hozott az Egyesült Államok a cseppfolyósított földgáz exportjának ügyében”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”1890a9b9-61d5-46f6-92a7-2c2c7ad270b0″,”c_author”:”HVG”,”category”:”360″,”description”:”Hogyan látják az életük orosz tinédzserek és hogyan látja egy rendező a tunéziai lányok mindennapjait? Egy furgon suhan Ukrajnában, a harci zónában – hová tart? Hogyan fest az élet ma Havannában? Milyen az indiai médiamunkás élete? Ma indul a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál. A programból válogattunk.”,”shortLead”:”Hogyan látják az életük orosz tinédzserek és hogyan látja egy rendező a tunéziai lányok mindennapjait? Egy furgon suhan…”,”id”:”20240127_hvg_budapesti_nemzetkozi_dokumentumfilm_fesztival_elobb_adasok”,”image”:” január. 27. 13:00″,”title”:”Arcok és harcok Tunéziától Ukrajnáig – öt izgalmas film a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál programjából”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”74e15f5e-eb14-4f3a-8d7f-558c73c9abe8″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Hasonló a helyzet Pomázon is, ahonnan Szentendrére vagy Pilisvörösvárra kell majd járni ügyeletre.”,”shortLead”:”Hasonló a helyzet Pomázon is, ahonnan Szentendrére vagy Pilisvörösvárra kell majd járni ügyeletre.”,”id”:”20240127_Sajat_penzbol_tartana_meg_az_ugyeleti_ellatast_Budaors_de_azt_nem_lehet”,”image”:” január. 27. 20:39″,”title”:”Saját pénzből tartaná meg az ügyeleti ellátást Budaörs, de azt nem lehet”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”fb968207-f1fc-4cf1-9e8d-881f91df9684″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”kkv”,”description”:”Ugyan a Nemzeti Választási Bizottság már augusztusban hitelesítette a párt kezdeményezését, ám a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Kúrián támadta meg a végzést, majd az Alkotmánybírósághoz is eljutott az ügy.”,”shortLead”:”Ugyan a Nemzeti Választási Bizottság már augusztusban hitelesítette a párt kezdeményezését, ám a Magyar Kereskedelmi és…”,”id”:”20240126_Jobbik_nepszavazas_Parragh_MKIK_hozzajarulas_eltorles”,”image”:” január. 26. 18:43″,”title”:”A Jobbik gyűjtheti az aláírásokat a kötelező iparkamarai tagdíjról szóló népszavazáshoz”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”096c147a-383d-40d6-bd5f-8cef19500377″,”c_author”:”MTI”,”category”:”vilag”,”description”:”A történtek hatására az USA átmenetileg felfüggesztette a szervezet támogatását.”,”shortLead”:”A történtek hatására az USA átmenetileg felfüggesztette a szervezet támogatását.”,”id”:”20240126_Hamasz_UNRWA_terrortamadas_Gaza_haboru_vizsgalat”,”image”:” január. 26. 18:17″,”title”:”A Hamász októberi terrortámadásában való részvétellel gyanúsítják egy ENSZ-ügynökség munkatársait”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null}]

January 2024. 27. 11:03 January 2024. 27. 14:34 Tech

Hungarian searchers found the meteorite fragment of the predicted impact asteroid named 2024BX1 in Germany.

Astronomer Krisztián Sárneczky discovered the asteroid at the Piszkéstető Observatory, which entered the Earth’s atmosphere just a few hours later.

As we reported, the first piece of the meteorite was already found by Polish professional searchers on Wednesday. Now another piece of 2024BX1 has been found, this time thanks to Hungarians. Zoltán Balla and Bence Gucsik told our editors that on Friday, after only an hour of searching, they found a larger specimen weighing 114 grams.

© Zoltán Balla, Bence Gucsik

© Zoltán Balla, Bence Gucsik

© Zoltán Balla, Bence Gucsik

The Hungarian Meteorological Society previously announced that, based on the first images, the material of the meteorite could be polymict eucrite or howardite, or possibly aubrite – and if this is the case, it will be “expensive fun” for collectors, i.e. it could be worth a lot.

If you want to know about similar things at other times, like the Facebook page of the HVG Tech section, which also reports on scientific discoveries.

We recommend it from the front page

It is worth doing thorough research before someone sets off.

The team is not doing very well, now they have conceded five goals from Villareal.