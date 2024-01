#biggest #monster #world #stump #growing #USA #Alfa.lt

The biggest monster in the world is the stump growing in the USA. Alfa.lt

…

…

HEALTH IQ RECOMMENDS

“); setTimeout(function(){ //var h=win.document.getItemById(‘mainPhoto’).innerHTML; //h=””+h; //win.document.getItemById(‘mainPhoto’).innerHTML =h; var ee=$(win.document.getElementById(‘qc-cmp2-container’))[0];

if(typeof ee != ‘undefined’) {

$(win.document.getElementById(‘qc-cmp2-container’))[0].innerHTML=”;

}

/*

var bb=win.document.getElementsByTagName(‘blockquote’);

var k=bb.length;

for(i=0;i”);

}

*/

/*

var bb=win.document.getElementById(‘mainFoto’);

var ii=$(bb).css(‘background-image’);

ii=ii.replace(“url(“,””);

ii=ii.replace(“)”,””);

ii=ii.replace(/”/g,””);

ii=ii.replace(/’/g,””);

//console.log(‘print img’,ii);

$(bb).html(“”);

*/

// background-position: 23px 23px;

// background-size: auto 76px;

win.document.close(); //this seems to be the thing doing the trick !!!

win.focus();

win.print();

win.close();

},500)

})

$(‘div.telegram.social’).click(function(){

var urlas=”

window.open(urlas,”fb”,”width=500,height=600″);

});

$(‘div.fb.social’).click(function(){

var urlas=”

window.open(urlas,”fb”,”width=500,height=500″);

});

$(‘div.twitter.social’).click(function(){

var urlas=”

window.open(urlas,”twitter”,”width=500,height=600″);

});

$(‘div.messenger.social’).click(function(){

var urlas=”

window.open(urlas,”messenger”,””);

});

$(‘div.linkedin.social’).click(function(){

var urlas=”

window.open(urlas,”linkedin”,”width=500,height=500″);

});

$(‘div.copy.social’).click(function(e){

console.log(e.pageX+’ ‘+e.pageY);

var dummy = document.createElement(‘input’),

text = window.location.href;

document.body.appendChild(dummy);

dummy.value = text;

dummy.select();

document.execCommand(‘copy’);

document.body.removeChild(dummy);

var h=”

Article link copied

“; $(‘body’).append(h); setTimeout(function(){ $(‘#tempMessage’).fadeOut(400,function(){ $(‘#tempMessage’).remove(); }); ; },800); }); $(‘div.email.social’).click(function(){ var linkas=encodeURIComponent(” var urlas=”mailto:?subject=Alpha.lt: Did%C5%BEiausias pass %E2%80%93 JAV augantis kelmutis&body=Oregono mi%C5%A1kuose mokslininkai atrado did%C5%BEiausi%C4%85 passes %C4%85. Pass %C5%BEudo with%C5%BEius going maintenance supplies medium .%0D%0A”+links; window.open(urls); }); $(document).on(‘click’,’div#n18perspectives div.bless’,function(){ var d = new Date(); ; was dienos=1; //d.setTime(d.getTime() + (dienos*24*60*60*1000)); //d.setTime(d.getTime() + (60*1000)); // 60 sec d.setTime(d.getTime() + (60*60*1000)); ); // 24 val. var expires = “expires=” + d.toUTCString(); document.cookie = “n18=1;” + expires + “;path=/”; location.reload(); }); $(document).on(‘click’,’div#n18perspectives div.ner’,function(){ location.href=” }); function commentC(par) { var d = new Date(); var dienes=1; //d.setTime(d.getTime() + (dienos*24*60*60*1000)); //d.setTime(d.getTime() + (60*1000)); // 60 sec. //d.setTime(d.getTime() + (60*1000)); // 1 value. //d.setTime(d.getTime() + (60*1000)); // 1 minute d.setTime(d.getTime() + (20*1000)); // 20 sec //d.setTime(d.getTime() + (24*60*60*1000)); // 24 values. var expires = “expires=”+ d.toUTCString(); document.cookie = “kc_”+pair+”=1;” + expires + “;path=/”; }; function loadPorcijaPoStr(nuo,hole,headingPair,headingPair1,galStripeSnip){ //holeUzclause++; $.ajax({ url:’moduliai/getHeadingAjax.php’, type:’post’, data:{ heading:headingPair, null:null, close:close }, success:function(data){ var obj=$(‘ container div[rubrika=”‘+rubrikaPar1+'”]’); //how much I’m askingF(); console.log(‘loadPortion:’+rubrikaPar+’ from:’+from+’ how much:’+how much+’ rubrik1’+rubrikaPar1); //console.log(data); return; var d=JSON.parse(date); //console.log(d); if(d.length==0) return; //if(d.lengthd.length) how much=d.length; for(i=0;i0) { linkIQ=d[i][‘rubrikosIQ’][0][‘linkas’]; // iq rubrika

}

}

if(typeof d[i][‘rubrikosNIA’]!=’undefined’){

if(d[i][‘rubrikosNIA’].length>0) {

linkasNIA=d[i][‘rubrikosNIA’][0][‘linkas’]; // iq rubric } } if(linkasNIA!=”) { var urls=” var urlsK=urls; } else if(linkasIQ!=”) { var urls=” var urlsK=urls; } else { var urls=links+” var urlsK=links+” } //var urls=links+” //var urlsK=links+” var kiekKomentaru=d[i][‘kiekKomentaru’]; var trukme=d[i][‘trukme’]; var kiekMinuciu=parseInt(trukme/1500.0+1.51); x=d[i][‘foto’][‘failai’]; y=JSON.parse(x); var bPhoto=y; // array var x=d[i][‘foto’][‘parasai’]; y=JSON.parse(x); var bTitles=y; // array var x=d[i][‘foto’][‘autoriai’]; y=JSON.parse(x); var bAuthoriai=y; if(orient[0]==’v’) {

var w=’290px’;

var h=”163px”;

if(i1) {

var div=””;

} else {

var div=””;

}

div=div+””;

div=div+””;

div=div+””;

//$(‘#topBlokasRubrika .foto0:eq(0)’).replaceWith(div);

$(‘.foto0:eq(0)’,obj).replaceWith(div);

} else {

var div;

div=$(‘.foto0:eq(0)’,obj);

if(div.length!=0 && bFoto.length>1) {

$(div).attr(‘idas’,idas);

if(gama==1) {

$(div).attr(‘imgDir’,”

} else {

$(div).attr(‘imgDir’,”

}

$(div).attr(‘ppld’,JSON.stringify(bFoto));

$(div).attr(‘orient’,orient);

//$(div).attr(‘bAutoriai’,bAutoriai);

//$(div).attr(‘bTitles’,bTitles);

}

var w0=parseInt($(‘.foto0:eq(0)’).css(‘width’)); // kad zinot koki fotkes faila parinkt

if(w0″+rubrika+””).removeClass(‘rubrika0’);

//$(‘#topBlokasRubrika .blokoAntraste0:eq(0)’).text(grupe).removeClass(‘blokoAntraste0’);

$(‘.title0:eq(0)’,obj).html(title).removeClass(‘title0’);

$(‘.leadas0:eq(0),obj’).html(leadas+”

…

“).removeClass(‘lead0’); //$(‘#topBlock .lead0:eq(0)’).text(lead).removeClass(‘lead0’); $(‘.commentsTime0:eq(0), obj’).html(” “+how many Comments+” “+how many Minutes+” MIN”).removeClass(‘commentsTime0’); lazyBackground(); } $(‘.reklama870:not(.bannerii)’).each(function() { var banner=leftRight_general; banner=banner.replace(/%%%%%%%%%%/g,adsenseNr); adsenseNr++; //console.log(‘kraunamKlama:’,banner); $(this). html(banner).addClass(‘banners’); }); } }); } // load PortionPoStr