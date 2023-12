#World #billiondollar #fraud #uncovered #Ukrainian #Ministry #Defense

World: A billion-dollar fraud was uncovered in the Ukrainian Ministry of Defense | hvg.hu

Úgy tűnik, sikeres volt az érintett cégek lobbizása, több kormány – így a magyar is – a javaslat ellen fordult.n”,”shortLead”:”Az úgynevezett platformmunkásoknak még várniuk kell, egyelőre nem lehetnek munkavállalók. Úgy tűnik, sikeres volt…”,”id”:”20231222_Meghiusult_az_az_unios_terv_hogy_a_platformmunkasok_munkavallalok_legyenek”,”image”:” december. 22. 12:47″,”title”:”Meghiúsult az az uniós terv, hogy az Uber és a Wolt dolgozói munkavállalók legyenek”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”c55fd631-fff8-472e-80f0-d920779b8d54″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Mikor már látszott, hogy a Fidesz ismét belenyúl a választási szabályokba fél évvel az önkormányzati választás előtt, a DK javasolta az ellenzéki közös listát. Nem mindenki lelkes tőle, igaz, még az sem látszik, együtt vagy külön érhetnének el jobb eredményt a pártok.”,”shortLead”:”Mikor már látszott, hogy a Fidesz ismét belenyúl a választási szabályokba fél évvel az önkormányzati választás előtt…”,”id”:”20231222_Meg_nem_dolt_el_kozos_listan_indulnake_jovore_az_ellenzeki_partok_Budapesten”,”image”:” december. 22. 12:34″,”title”:”Még nem dőlt el, közös listán indulnak-e jövőre az ellenzéki pártok Budapesten”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”6c56d7bb-dca0-41bd-83f4-057fe742ea2e”,”c_author”:”hvg.hu/MTI”,”category”:”vilag”,”description”:”Szombatra nemzeti gyásznapot hirdetett a cseh kormány. “,”shortLead”:”Szombatra nemzeti gyásznapot hirdetett a cseh kormány. “,”id”:”20231222_Karoly_Egyetem_lovoldozes_gyaszolok”,”image”:” december. 22. 15:43″,”title”:”Gyászolók gyújtanak gyertyákat a prágai Károly Egyetemnél, Petr Fiala is az áldozatokra emlékezik”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”90dd719f-3669-46b3-8a57-5cc3924012bc”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Kiborította a babérmeggyet is.”,”shortLead”:”Kiborította a babérmeggyet is.”,”id”:”20231222_Jaszapati_Grincs_fenyofa_tolvaj_elfogas_rendorseg”,”image”:” december. 22. 19:53″,”title”:”Négyszer ment vissza ugyanoda fenyőfát lopni a “jászapáti Grincs””,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”0d1c2b5a-0220-4332-ae4d-436bb5b58d8d”,”c_author”:”Csatári Flóra Dóra”,”category”:”itthon”,”description”:”Dolgoznak, közlekednek, maguknak kenik a szendvicset. Van, aki a párjával koncertekre jár, másnak élete álma Párizsba elbiciklizni. Nem szorulnak ellátásra, de nagy segítséget nyújt nekik az úgynevezett támogatott lakhatás, ugyanis mindannyian enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal vagy épp autizmussal élnek. Ilyen, támogatott lakhatást nyújtó házakban meséltek nekünk a lakók és az ellátó Irmák Kft. szakemberei az ottani mindennapokról. Riport.”,”shortLead”:”Dolgoznak, közlekednek, maguknak kenik a szendvicset. Van, aki a párjával koncertekre jár, másnak élete álma Párizsba…”,”id”:”20231223_tamogatott_lakhatas_fogyatekos_ellatas_IRMAK_Esztergom_Kesztolc_kitagolas_szocialis_ellatas”,”image”:” december. 23. 11:02″,”title”:”Rémtörténetek előzték meg őket a faluban, ma a karácsonyi vásárba is őket várják”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”8854f442-605f-4fa3-8f25-0a909be3b934″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”A biológia és az elektronika közötti szakadékot hidalták át amerikai kutatók: olyan hibrid bioszámítógépet építettek, amely a laboratóriumban növesztett emberi agyszövetet hagyományos elektronikus áramkörökkel, illetve mesterséges intelligenciával kombinálja. December 2023. 23. 20:52 December 2023. 23. 20:53 World

A man embezzled an amount equivalent to almost HUF 14 billion.

An employee of the Ministry of Defense of Ukraine was detained due to fraud worth billions related to the procurement of ammunition, the Prosecutor General’s Office of Ukraine announced, according to local press reports.

According to the investigation, the unnamed man is guilty of embezzling 1.5 billion hryvnias (13.8 billion forints) during the purchase of high-value artillery ammunition for the Ukrainian armed forces. The Prosecutor General’s Office of Ukraine also published photos of the masked suspect and the seized evidence.

The suspect concluded an unfavorable contract for the purchase of ammunition, which was carried out by an export company at a price 30 percent higher than if the sale had taken place directly with the manufacturer. In the latter case, the delivery time would have been shorter. If the charges are confirmed, the suspect could face up to 15 years in prison.

The authorities searched the suspect’s apartment and office premises and seized documents proving illegal activity. According to the Ministry of Defense, measures are being taken to recover the embezzled amount.

After the earlier corruption scandal uncovered at the Ministry of Defense, Defense Minister Oleksiy Reznykov and six of his deputies were dismissed this autumn. After the scandal, President Volodymyr Zelensky announced that reforms would be implemented at the ministry.

