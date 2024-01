World: A British oil tanker caught fire off the coast of Yemen after it was attacked by the 20s

#World #British #oil #tanker #caught #fire #coast #Yemen #attacked #20s

Kérdéses, hogy valóban ő-e a megfelelő személy a változás levezénylésére. Mutatjuk, mit kell tennie, és hogy mire figyeljen, mielőtt nekilátna. Itt egy trükk, amivel sokkal gyorsabb lesz a folyamat January 2024. 26. 22:07 World

The crew is reported to be unharmed.

Houthi rebels in Yemen announced on Friday that their naval forces had carried out an operation in the Gulf of Aden against the British oil tanker Marlin Luanda, which caused a fire on the ship as a result of the attack.

Jahíja Szárea, the spokesman for the Huzi militants, announced in a statement that “an adequate number of rockets” had been fired at the ship.

Earlier, Ambrey and UKMTO, the British maritime security company, announced that they had received reports that a ship had been hit in the Red Sea, near Aden, Yemen, and had caught fire on board. “The ship is requesting assistance. The authorities are informed and are taking action,” UKMTO said.

According to Ambrey, the incident occurred 55 miles southeast of Aden, where a missile hit a merchant ship, with the crew reported unharmed.

The Iran-backed Shiite Houthi rebels, who control Yemen’s most populous region, have been attacking ships in the Red Sea with drones and missiles since Nov. 19 in protest against Israel’s operation in the Gaza Strip, which they say is linked to Israel. We wrote more about Iran’s role and the Huzi attacks on hvg360:

