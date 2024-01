#World #Palestinian #organization #planned #attack #London #Stock #Exchange #Monday

World: A Palestinian organization planned an attack on the London Stock Exchange on Monday | hvg.hu

January 2024. 14. 21:13 World

Six people were arrested for trying to cause damage that would prevent the stock exchange from opening and trading from starting.

Six people have been arrested on suspicion of plotting to disrupt the London Stock Exchange, reports the BBC. It is not clear what exactly the suspects arrested in Great Britain planned, but they wanted to cause such damage that they could not open the stock market and trading could not begin. According to the authorities, they are all members of Palestine Action.

The suspects were arrested in London, Brighton and Liverpool: a 31-year-old man from Liverpool, a 29-year-old woman from Brent, north London, a 23-year-old man from Tower Hamlets, east London, two Liverpool women aged 28 and 26 and a 27-year-old man.

The investigation was aided by information shared by the Daily Express. “I am grateful to the Express for their willingness to provide information gathered from their own investigation,” Detective Sian Thomas said. He added that this contributed greatly to the success. Because they only received the material on Friday afternoon, they had “limited time to act.” According to the detective, the group was preparing to carry out an operation that would cause serious damage.

