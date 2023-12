#World #Czech #Prime #Minister #Prague #shooter #lone #perpetrator

World: Czech Prime Minister: the Prague shooter was a lone perpetrator

Egy, az Eszenyi-ügyet felemlegető kérdés kapcsán pedig Molnár arról is beszél, hogy “a mai napig próbafolyamaton egy budapesti vezető színházban egy rendező kicsinál egy fiatal, pályakezdő színészt.””,”shortLead”:”A noÁr mozgalmat is vezető Molnár Áron színész egy interjúban reagál Krúbinak arra a megjegyzésére, miszerint vannak…”,”id”:”20231220_Molnar_Aron_valaszolt_Krubinak_Er_elmenni_tuntetesre_beleallni_a_rendszerbe_kulonben_megelhetesi_ellenzekive_valsz”,”image”:” december. 20. 09:19″,”title”:”Molnár Áron válaszolt Krúbinak: Ér elmenni tüntetésre, beleállni a rendszerbe, különben megélhetési ellenzékivé válsz”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”bf0a0871-604f-47b5-83fa-53c635a14600″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”A miniszterelnök szerint inflációt meghaladó nyugdíjemelés is jöhet. “,”shortLead”:”A miniszterelnök szerint inflációt meghaladó nyugdíjemelés is jöhet. “,”id”:”20231221_orban_berfejlesztes_tanarok_ovonok”,”image”:” december. 21. 10:20″,”title”:”Orbán: Hároméves bérfejlesztési program jöhet a tanároknak és az óvónőknek”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”28a7a868-7d18-4f22-9889-2a9662974221″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”gazdasag”,”description”:”Giuliani képviselete szerint nem meglepő a csődeljárás kezdeményezése, a politikusnak nincs akkora vagyona, amiből rendezni tudta volna a kiszabott összeget. “,”shortLead”:”Giuliani képviselete szerint nem meglepő a csődeljárás kezdeményezése, a politikusnak nincs akkora vagyona, amiből…”,”id”:”20231221_Rudy_Giuliani_csod”,”image”:” december. 21. 19:47″,”title”:”Csődöt jelentett Rudy Giuliani, Trump fő szövetségese, miután 148 millió dollár kártérítés fizetésére kötelezték”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”a84a3629-0dcc-40fa-8b74-749c5b4f7bd8″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”cegauto”,”description”:”A cégnél olyan nyomás alatt dolgoztak a fejlesztők és a vezetés, hogy bevállalták a csalásokat. “,”shortLead”:”A cégnél olyan nyomás alatt dolgoztak a fejlesztők és a vezetés, hogy bevállalták a csalásokat. “,”id”:”20231221_Daihatsu_teszt_csalas_azonnali_hatallyal_leallitottak_a_kiszallitasokat”,”image”:” december. 21. 14:43″,”title”:”Több mint 30 éven át csalhattak a Daihatsu biztonsági tesztjeinél, azonnal leállították a kiszállításokat”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”b43de7fe-5648-4053-b091-63994cb68c82″,”c_author”:”Generali”,”category”:”brandcontent”,”description”:”Ahhoz, hogy teljes biztonságban érezzük magunkat az otthonunkban, tudnunk kell, hogy akkor is lesz megoldás, ha valami baj történik. Ha meghibásodik egy eszközünk, ha a vihar tépázza meg a tetőt, esetleg besurranó tolvajok rámolják ki a lakást, nem mindegy, hogy megtérül-e a kárunk. Lakásbiztosításra szükségünk van, de az sem lényegtelen, hogy milyet választunk, hogyan szabjuk azt az igényeinkre. “,”shortLead”:”Ahhoz, hogy teljes biztonságban érezzük magunkat az otthonunkban, tudnunk kell, hogy akkor is lesz megoldás, ha valami…”,”id”:”20231109_Generali_Otthonbiztositas”,”image”:” december. 20. 11:37″,”title”:”Az ön otthona is betörők célpontja lehet”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:true,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:true,”c_isbranded”:true,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”24833b33-9f6b-4eb0-b114-acdcf27bbb94″,”c_author”:”HVG”,”category”:”360″,”description”:”Az EU megnyitotta a pénzcsapot, mert úgy értékelte, hogy a magyar kormány teljesítette a tőle megkövetelt igazságügyi reformot. A támogatásokat részletekben, folyamatos ellenőrzés mellett adja, és több jel mutat arra, hogy lesz mire figyelnie, ha azt akarja, hogy a bírói függetlenség ne csak papíron valósuljon meg. “,”shortLead”:”Az EU megnyitotta a pénzcsapot, mert úgy értékelte, hogy a magyar kormány teljesítette a tőle megkövetelt igazságügyi…”,”id”:”20231221_hvg_felteteles_szabadlabra_bocsatott_eupenzek”,”image”:” december. 21. 06:30″,”title”:”A kormány máris tapogatózik, hogyan vehetne vissza az EU-nak megígért bírói függetlenségből “,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”f71eda46-122f-49bb-8d4d-2ada9642da55″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”cegauto”,”description”:”Legalább alaposan körbefóliázták, hogy ne sérüljön meg. “,”shortLead”:”Legalább alaposan körbefóliázták, hogy ne sérüljön meg. “,”id”:”20231221_Szereloaknabol_kerult_elo_az_ellopott_matrafuredi_murendor”,”image”:” december. 21. 09:54″,”title”:”Szerelőaknából került elő az ellopott mátrafüredi műrendőr”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null}]

December 2023. 21. 22:00 December 2023. 21. 22:02 World

According to the Czech authorities, it was not a terrorist act.

For the time being, it seems that a lone gunman was the perpetrator of the rampage at the Faculty of Humanities of Charles University in Prague, and not the work of terrorists or some other organized group, stated Czech Prime Minister Petr Fiala (in our opening photo) at his press conference on Thursday evening.

The prime minister emphasized: the security forces are masters of the situation, citizens are no longer in danger.

More than 15 people lost their lives in the gun attack in the building of the Faculty of Humanities. The amok runner also died. Presumably, he committed suicide, but the intervening police also used weapons against him. We’ve summarized everything you need to know about Thursday night’s shooting in this article:

Petr Fiala expressed his condolences to the relatives and friends of all victims. “Many lives – mostly those of young people – were needlessly taken, and there is no justification for this terrible act,” said the Prime Minister.

Petr Fiala added: he feels deep sadness and indignation at the sight of senseless and cruel violence. He asked everyone to cooperate with the police and emergency services and follow their instructions.

“I would like to thank everyone who helped me deal with this difficult situation. We will do everything we can to help the wounded, their families and the families of the victims,” ​​he added.

“Let us share in their pain and anguish. In this difficult moment, we must all pay our respects to the victims of a cruel crime with common agreement and mutual understanding,” said the prime minister.

