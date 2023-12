#World #Denmark #participate #Red #Sea #military #alliance

World: Denmark wants to participate in the Red Sea military alliance

December 2023. 29. 20:45 World

The government has not yet voted on the proposal.

Denmark plans to use warships to support the US-initiated Red Sea military operation to protect commercial shipping, the Danish Ministry of Defense announced in a statement on Friday evening.

Minister Troels Lund Poulsen expressed concern about the serious situation in the Red Sea, where, according to his statement, “unjustified attacks against commercial ships continue.”

The Danish Ministry of Defense intends to present the bill to the government in January, based on which a frigate will be sent to the region first.

Since the renewal of the conflict in the Gaza Strip between the Palestinian extremist group Hamas and Israel, the Yemeni Houthi rebels have carried out attacks on a number of commercial ships in the Red Sea, according to international accusations with the support of Iran. The United States has launched an international military alliance to better protect the key maritime trade route to the Suez Canal, and more than 20 countries have joined, including Britain, Canada, France, the Netherlands and Norway.

