World: Israeli police accidentally shot and killed a three-year-old Palestinian girl in East Jerusalem

Tapasztalt túrázó, aki rájött, hogy eddig szerencséje volt. “,”shortLead”:”A 46 éves nő a New York állambeli Adirondack-hegységben túrázott karácsonykor, mikor kicsúszott. Tapasztalt túrázó, aki…”,”id”:”20240107_turazas_Amerika_eletmentes_fagyhalal”,”image”:” január. 07. 18:50″,”title”:”Azt hitte, meg fog halni, végül egy fenyőbe kapaszkodva élte túl a kemény mínuszokat egy túrázó Amerikában”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.”,”shortLead”:”Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.”,”id”:”20240107_infravoros_feny_rakterapia_telekom_vodafone_leallas_koronavirus_jn1_tunet_raffaello_kep_mesterseges_intelligencia_bezarando_letoltos_oldalak”,”image”:” január. 07. 12:00″,”title”:”Ez történt: Az orvosok bekapcsolták a fényt, az szétrázta a rákos sejtek 99%-át”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”35640124-e1de-4727-a383-c75e650a7a10″,”c_author”:”Ballai Vince”,”category”:”kkv”,”description”:”Ki vágyból, ki ügyeskedésből, ki bosszúból rendel utánvéttel árut úgy, hogy esze ágában sincs átvenni. Ezzel meglepően nagy veszteség jelentkezik a webshopoknál, amelyek minden garast megfognának, különösen most, a növekvő költségek és a csökkenő forgalom mellett. A szakmai szervezet speciális szoftverrel kísérletezik, de senkinek sem kell súlyos következményektől tartania: legfeljebb kimarad egy-két körből.”,”shortLead”:”Ki vágyból, ki ügyeskedésből, ki bosszúból rendel utánvéttel árut úgy, hogy esze ágában sincs átvenni. Ezzel meglepően…”,”id”:”20240106_webshopok_online_utanvetes_vasarlas_utanvet_ellenor_ecommerce_hungary”,”image”:” január. 06. 14:00″,”title”:”Rendelt már valaha online utánvéttel, de nem vette át? Eddig megúszta, de hamarosan számolhat a következményekkel”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”d6d9759b-2af5-4b10-b63c-1c2672e9c127″,”c_author”:”HVG”,”category”:”360″,”description”:”A Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. visszaadta működési engedélyét, de alapítói nem vonulnak ki a piacról.”,”shortLead”:”A Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. visszaadta működési engedélyét, de alapítói nem vonulnak ki a piacról.”,”id”:”20240106_hvg_primus_trust_bizalmi_vagyonkezelo_alapitvanyi_formaban”,”image”:” január. 06. 14:30″,”title”:”Alapítványi formában folytatja az MNB által megbírságolt vagyonkezelő”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”02946a14-b5fa-4984-9985-09fe22dae15c”,”c_author”:”OTP Bank Nyrt.”,”category”:”brandcontent”,”description”:”A Covid vagy éppen az egekbe szökő infláció az emberek jó részét ösztönözte arra, hogy gondolja újra a pénzügyeit. Legyen szó egy vésztartalékról vagy egy középtávú célról, a megtakarítás biztonságot ad, ugyanakkor nem mindenki tudja, hogyan vágjon bele a spórolásba. January 2024. 07. 21:42

A stray bullet hit the little girl, whose life could no longer be saved.

A new war broke out in the Gaza Strip after the Palestinian terrorist organization Hamas attacked Israel on October 7, 2023. Thousands died in the brutal action and in the Israeli counterattacks. Hamas has taken more than two hundred civilians hostage, for whom they demand the release of Palestinian prisoners in exchange. You can follow the prisoner exchanges, the ceasefire agreement and other developments in the conflict in our series of articles.

According to the Israeli police, security forces accidentally shot and killed a three-year-old Palestinian girl while on duty, reports The Times of Israel. The very first news was about a four-year-old child.

According to information, a car carrying a Palestinian man and a woman hit the gas and hit a border policeman at a checkpoint near the West Bank city of Biddu. The police officer suffered minor injuries.

After the stampede, the police opened fire on the car and shot dead both passengers. That’s when a stray bullet hit the little girl who was traveling in an approaching vehicle. The Palestinian girl could not be saved, she died on the spot.

Our opening image is an illustration.

