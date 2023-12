World: It has been revealed what caused the Nepalese Yeti Airlines plane crash in January

#World #revealed #caused #Nepalese #Yeti #Airlines #plane #crash #January

World: It has been revealed what caused the January disaster of the Nepalese Yeti Airlines plane

Tavaly például a béke volt.”,”shortLead”:”Az MTVA jó szokása, hogy kijelenti, az az év szava, ami a kormány kommunikációjának alapját képezi. Tavaly például…”,”id”:”20231228_kozmedia_megvalasztotta_az_ev_szavat_kormanypropaganda”,”image”:” december. 28. 09:41″,”title”:”Megdöbbentő: a közmédia megválasztotta az év szavát és pont passzol a kormánypropagandához”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”6dbd10c9-02c9-4f55-9ff7-8b407244368a”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Két évvel ezelőtt kezdtek gyűjtésbe, mostanra pedig összegyűlt a pénz egy SMA-beteg kisfiú kezelésére – írja az ATV. “,”shortLead”:”Két évvel ezelőtt kezdtek gyűjtésbe, mostanra pedig összegyűlt a pénz egy SMA-beteg kisfiú kezelésére – írja az ATV. “,”id”:”20231228_Ket_hete_meg_hianyzott_94_millio_forint_de_most_osszegyult_a_penz_egy_SMAbeteg_kisfiu_kezelesere”,”image”:” december. 28. 12:10″,”title”:”Két hete még hiányzott 94 millió forint, mostanra mégis összegyűlt a pénz egy SMA-beteg kisfiú kezelésére”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”75649417-4964-402c-84c7-6958536d2633″,”c_author”:”MTI / hvg.hu”,”category”:”vilag”,”description”:”Putyinnak amúgy sincs miért aggódnia, a felmérések szerint 80 százalék őt támogatja. “,”shortLead”:”Putyinnak amúgy sincs miért aggódnia, a felmérések szerint 80 százalék őt támogatja. “,”id”:”20231227_Fellebbezeset_is_elutasitottak_a_beket_tamogato_orosz_ujsagironak_hogy_indulhasson_Putyin_ellen_az_elnokvalasztason”,”image”:” december. 27. 14:14″,”title”:”Az orosz legfelsőbb bíróság is elutasította, hogy a háborúellenes volt tévés induljon Putyin ellen az elnökválasztáson”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null}]

December 2023. 28. 21:36 World

72 people lost their lives in the accident.

The plane crash in Nepal at the beginning of the year in which 72 people died was caused by the error of the pilots, as the engines of the two-engine aircraft were mistakenly set to “idle” during the landing of the plane bound for Pokhara, according to the report of the Nepali expert committee investigating the case.

Flight engineer Dipak Prasad Bastola, a member of the investigation committee, emphasized that professional deficiencies, incomplete implementation of mandatory operational procedures and improper settings led to the accident of the Yeti Airlines ATR-72 aircraft on January 15.

The engine was idling and producing no thrust

– highlighted Bastola, adding that the plane was able to stay in the air for 49 seconds after stopping the engines, and then crashed into the ground.

All 68 passengers on board the plane – including two small children and 15 foreign nationals – and four crew members lost their lives in the disaster, which was the worst in Nepal in the last three decades.

Since 2000, nearly 350 people have died in plane or helicopter crashes in Nepal. In 2013, the European Union banned Nepali airlines from the Union’s airspace, citing security concerns.

