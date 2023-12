World: The former TV personality who campaigns for the end of the war cannot run against Putin

#World #personality #campaigns #war #run #Putin

World: The former TV presenter who would campaign for the end of the war cannot run against Putin | hvg.hu

Szombatra nemzeti gyásznapot hirdettek Csehországban.”,”shortLead”:”A rendőrség vizsgálja, köthetők-e korábbi gyilkosságok a lövöldözőhöz. Szombatra nemzeti gyásznapot hirdettek…”,”id”:”20231222_pragai_lovoldozes_karoly_egyetem_halottak_sebesultek_rendorseg”,”image”:” december. 22. 05:17″,”title”:”Tizennégy halottja és huszonöt sebesültje van a prágai lövöldözésnek”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”d534522a-fcb1-4a34-85b4-b0c902512d5c”,”c_author”:”Németh András”,”category”:”360″,”description”:”Bár tíz évvel a Majdan jelképezte forradalom és az orosz agresszió első hulláma után Ukrajna még nem érett az EU-tagságra, de elindult az euroatlanti integráció irányába, míg Oroszország egyre mélyebbre süllyed az önkényuralom mocsarába.”,”shortLead”:”Bár tíz évvel a Majdan jelképezte forradalom és az orosz agresszió első hulláma után Ukrajna még nem érett…”,”id”:”20231222_hvg__ukrajna_es_oroszorszag__majdan_ota__elore_es_hatra__teher_alatt”,”image”:” december. 22. 14:30″,”title”:”Ukrajna nyugatosodik, de még létezik a rémálom forgatókönyv”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”868a8e53-9194-48aa-9725-1de7f70929d1″,”c_author”:”HVG360″,”category”:”360″,”description”:”Geopolitikailag ismét kettészakadt a világ, a helyzet egyértelmű, látható, kik állnak a két oldalon, írja a neves francia filozófus a Süddeutsche Zeitungban. “,”shortLead”:”Geopolitikailag ismét kettészakadt a világ, a helyzet egyértelmű, látható, kik állnak a két oldalon, írja a neves…”,”id”:”20231222_bernard_henri_levy_ukrajna_izrael_suddeutsche_zeitung”,”image”:” december. 22. 07:30″,”title”:”Bernard-Henri Lévy: Ukrajna és Izrael támogatását szembeállítani egymással életveszélyes”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”4822c471-377b-4517-8f37-11588c7a6c1b”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”kultura”,”description”:”Hiába tűnt úgy, hogy lezárult a per, amit Spencer Elden azért indított a Nirvana ellen, mert állítása szerint nagy károkat okozott neki, hogy ő szerepel csecsemőként az együttes Nevermind című lemezének borítóján.”,”shortLead”:”Hiába tűnt úgy, hogy lezárult a per, amit Spencer Elden azért indított a Nirvana ellen, mert állítása szerint nagy…”,”id”:”20231222_meztelen_csecsemo_Nirvana_lemez_boritorol_per_visszavonas”,”image”:” december. 22. 14:20″,”title”:”Egyszer már elbukta a pert a Nirvana-lemezborító pucér csecsemője, mégis újra perelhet”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”bba3f1e4-f284-4c53-b19f-3cf377be32b1″,”c_author”:”HVG360″,”category”:”360″,”description”:”A brit lap szerzője végigveszi azokat a következményeket, melyek arra az eshetőségre vonatkoznak, ha a Nyugat átengedné Putyinnak Ukrajnát.”,”shortLead”:”A brit lap szerzője végigveszi azokat a következményeket, melyek arra az eshetőségre vonatkoznak, ha a Nyugat átengedné…”,”id”:”20231222_financial_times_putyin_oroszorszag_ukrajna”,”image”:” december. 22. 15:30″,”title”:”Financial Times-elemzés: Mi van, ha Oroszország nyer?”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”1266e9c3-90b4-4375-a6c0-6bc34257578a”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”cegauto”,”description”:”Váratlanul leállhat az autók motorja, ami balesetveszélyes. “,”shortLead”:”Váratlanul leállhat az autók motorja, ami balesetveszélyes. “,”id”:”20231222_Negy_es_felmillio_Hondat_hivnak_vissza”,”image”:” december. 22. 08:02″,”title”:”Biztonsági kockázat miatt 4,5 millió Hondát hívnak vissza”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null}]

December 2023. 23. 21:08

Former TV journalist Yekatyerina Duncova, an independent politician who would have challenged President Vladimir Putin in the spring election, was banned from running, the BBC reports. Duncova wanted to start with a program aimed at ending the war with Ukraine.

However, three days after his application, the election committee unanimously rejected his candidacy, citing that there were 100 errors on his application form and therefore he could not start collecting supporting signatures.

The head of the Russian election commission, Ella Pamfilova, told Duncova,

“you are a young woman, everything is in front of you. You can always make a plus out of every minus. Every experience is still an experience.”

Duncova announced that she will appeal the decision to the Supreme Court.

The former TV presenter previously told that “every sane person who undertakes this step (ie running in the election)would be afraid – but fear cannot win”.

The Russian constitution was amended in 2020, increasing the duration of the presidential term from four to six years. Putin can start with a clean slate, since previous cycles are not taken into account. After the current decision, Putin is the only one who can register as a candidate, although so far 29 people have registered as challengers.

