World: The situation is getting rougher in the Red Sea, now a British warship has shot down an attacking drone

#World #situation #rougher #Red #Sea #British #warship #shot #attacking #drone

World: The situation in the Red Sea is getting rougher, now a British warship has shot down an attacking drone | hvg.hu

Would you like to get the most important news right away?

No please Please

Click to turn on notifications “Please” button!

The notification function is available in the following browsers:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+

Thank you for subscribing!

Oops!

Something went wrong during registration, after refreshing the page, please try again with the bell icon in the header.

Already subscribed!

The notification function is disabled in your browser!

If you want notifications, please enable them in your browser settings, then after refreshing the page, please try again with the bell icon in the header.

[{“available”:true,”c_guid”:”5fce6f36-2674-4b55-99f1-709018fdf332″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Újabb részletek a híres kislisszolásról. “,”shortLead”:”Újabb részletek a híres kislisszolásról. “,”id”:”20231216_Az_ukranok_szerint_az_EU_elvette_volna_Magyarorszag_vetojogat_ha_megakadalyozza_a_csatlakozasi_targyalasokat”,”image”:” december. 16. 08:17″,”title”:”Az ukránok szerint az EU elvette volna Magyarország vétójogát, ha megakadályozza a csatlakozási tárgyalásokat”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”e85a8f57-b4ce-4185-a7f6-315e9b858458″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Az ígéret szerint a leggyengébb telefonokon is megfelelően működik a Microsoft Outlook új változata, sőt, még az akkumulátorral is kíméletesen bánik – és most már bárki számára elérhető.”,”shortLead”:”Az ígéret szerint a leggyengébb telefonokon is megfelelően működik a Microsoft Outlook új változata, sőt, még…”,”id”:”20231216_microsoft_outlook_lite_applikacio_megjelenes_android_gyenge_hardver_melletti_mukodes_takarekossag”,”image”:” december. 16. 08:03″,”title”:”Már ön is letöltheti az e-mailező alkalmazást, ami jól bánik a telefonjával”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Kanadai kutatók szerint egy újonnan fejlesztett technológiával kiváltható lehet a jövőben az inzulininjekció. Sőt, az egérkísérletek ennél izgalmasabb eredményt is mutatnak.”,”shortLead”:”Kanadai kutatók szerint egy újonnan fejlesztett technológiával kiváltható lehet a jövőben az inzulininjekció. Sőt…”,”id”:”20231215_cukorbetegseg_inzulin_1_es_tipusu_diabetesz_implantatum”,”image”:” december. 15. 19:03″,”title”:”Visszafordíthatja az 1-es típusú cukorbetegséget egy új implantátum”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”540b65ed-75d1-4295-aff4-0f199e3546c1″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Az erről szóló tárgyalások már csak jövőre folytatódnak.”,”shortLead”:”Az erről szóló tárgyalások már csak jövőre folytatódnak.”,”id”:”20231215_Magyarorszag_blokkolta_az_Ukrajnanak_szant_50_milliard_euros_EUs_tamogatast”,”image”:” december. 15. 05:15″,”title”:”Magyarország blokkolta az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós EU-s támogatást”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”5c2e3a55-3147-4524-8f28-d0ea7941d6a7″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Ukrajna csatlakozását a parlament még leszavazhatja – mondta el többször is Orbán Viktor. “,”shortLead”:”Ukrajna csatlakozását a parlament még leszavazhatja – mondta el többször is Orbán Viktor. “,”id”:”20231215_Orban_Viktor_kossuth_radio_brusszel_Ukrajna_EUs_csatlakozas_veto”,”image”:” december. 15. 07:40″,”title”:”Orbán Viktor a Kossuth rádióban magyarázta, miért vonult ki, mikor Ukrajna EU-s csatlakozásáról szavaztak az EU-s csúcson”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”1b58ce7b-0f61-4d9c-9e25-92bb961f8bad”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”A baleset miatt a ceglédi vonalon járatkimaradásokra kell számítani.”,”shortLead”:”A baleset miatt a ceglédi vonalon járatkimaradásokra kell számítani.”,”id”:”20231215_Halalra_gazolt_egy_embert_a_Tokaj_IC_Ferihegynel”,”image”:” december. 15. 12:40″,”title”:”Halálra gázolt egy embert a Tokaj IC Ferihegynél”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”54496bad-3075-4217-b54a-dcbd7e398f83″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Apró, de fontos frissítés futott be a Chrome két változatához is minden asztali operációs rendszerre.”,”shortLead”:”Apró, de fontos frissítés futott be a Chrome két változatához is minden asztali operációs rendszerre.”,”id”:”20231215_alphabet_google_chrome_bongeszo_frissites_biztonsagi_resek_serulekenysegek_javitasa_hosszabb_tamogatasu_varians”,”image”:” december. 15. 16:03″,”title”:”9 súlyos biztonsági hibától védi meg magát az, aki most rögtön frissíti a Chrome böngészőt”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”dabfe37e-3844-41c7-b1f4-73a6667462b6″,”c_author”:”Proktis-M”,”category”:”brandchannel”,”description”:”A várandósság idején a női test extra terhelésnek van kitéve, és ebben az időszakban az aranyérbetegség is gyakrabban előfordulhat. Sokan kellemetlennek érzik, hogy beszéljenek a tüneteikről, pedig egyáltalán nem ciki, és életmódbeli változtatásokkal, illetve természetes készítményekkel enyhülhetnek a panaszok. “,”shortLead”:”A várandósság idején a női test extra terhelésnek van kitéve, és ebben az időszakban az aranyérbetegség is gyakrabban…”,”id”:”porktis_20231215_Terhesseg_alatti_aranyer_megelozes”,”image”:” december. 15. 07:30″,”title”:”Terhesség alatti aranyér: ezt tegye, ha megelőzné”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:true,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:true,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:”Proktis-M”,”c_partnerlogo”:”b87c9e53-c8c0-4187-aefb-0998f5ba1dff”,”c_partnertag”:”proktis”}]

December 2023. 16. 19:37 World

On Thursday, the Maersk Gibraltar was hit by a missile, and on Saturday, rebels of the Houthi movement in Yemen tried to hit a British warship.

British Defense Minister Grant Shapps said on Saturday that the warship Diamond launched a Sea Viper missile against the drone, which it successfully destroyed. According to a statement from Shapps, the drone targeted commercial ships in the Red Sea.

That’s right, a Maersk ship was attacked on Thursday, after which the shipping company announced it was suspending the traffic of all its container carriers through the Red Sea. “The recent attacks on merchant ships in the region are alarming and pose a significant threat to the safety and security of seafarers,” they wrote in their statement at the time.

However, in connection with Saturday’s incident, the British minister did not specify exactly which ship the attacking aircraft threatened, nor who was responsible for the attempted attack. The British destroyer that shot down the drone was ordered from the naval port of Portsmouth in southern England to the area two weeks ago to strengthen maritime security.

According to a statement from London’s Defense Minister on Saturday, the series of attacks carried out in the recent period pose a direct threat to international trade and the safety of shipping in the Red Sea. Grant Shapps emphasized: Britain is committed to preventing these attacks and protecting the smooth flow of world trade.

According to the British Ministry of Defense’s presentation on Saturday, since the first Gulf War fought in 1991, a British warship has shot down an attacking aircraft in a live operation for the first time. Then the British Navy destroyer Gloucester destroyed an Iraqi missile headed for an American warship.

Admiral Sir Ben Key, the Chief of Staff of the British Royal Navy, emphasized in his statement on Saturday: one sixth of the world’s maritime trade passes through the Red Sea, and Britain will not tolerate indiscriminate attacks on maritime trade participants.

Our opening image shows Houthi fighters demonstrating alongside Gazans in Sanaa, the capital of the territory controlled by the organization, on November 24, 2023.

We recommend it from the front page

December 2023. 16. 20:00 István Balla – Hanna Csatlós – Bálint Kovács – Nikolett Nemes – Éva Kult Vándor