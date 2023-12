World: There was a mountain climb at Lake Garda – video

#World #mountain #climb #Lake #Garda #video

World: There was a landslide at Lake Garda – video | hvg.hu

December 2023. 17. 22:00 December 2023. 17. 22:05 World

The rocks coming into the water caused big waves, but no one was injured.

There was a stone avalanche in the mountains around Lake Garda, and a recording was made of the rocks falling into the water. According to a BBC report, the collapse caused huge waves and disrupted traffic around the town of Tremosine.

Rescue teams arrived at the scene, but according to the Italian fire department, no one was injured.

