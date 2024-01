World: Turkey does not allow British minesweeping ships sent to Ukraine to pass through

#World #Turkey #British #minesweeping #ships #Ukraine #pass

World: Turkey does not allow British minesweeping ships sent to Ukraine | hvg.hu

January 2024. 02. 18:52 World

The Turkish leadership refers to the Montreux Convention.

Vladimir Putin launched an open war against Ukraine called “Special Military Operation”. The fighting has been going on since February 2022, with the West making it difficult for the Russians to advance with arms shipments and economic sanctions. We report on all developments in our series of articles.

Turkey will not allow British mine-sweeping ships destined for Ukraine to pass through its territorial waters, as this would violate a law of the sea convention on passage through straits in time of war, the Turkish presidential office said.

They added that the country, as a NATO member, had informed its allies that they would not allow ships to pass through the Bosphorus and the Dardanelles as long as the war in Ukraine continues.

Britain announced in December that it would hand over two Royal Navy minesweepers to the Ukrainian navy to bolster Ukraine’s maritime operations in the war with Russia.

When Russia launched its invasion of Ukraine in 2022, Ankara invoked the 1936 Montreux Convention, which granted Turkey exclusive control rights over warships and supply ships passing through the Bosphorus and Dardanelles straits, effectively closing off the warships of the warring parties. . The convention makes an exception only for ships returning to their home base.

Turkey applied the Montreux Convention impartially and precisely to prevent an escalation in the Black Sea, the Turkish presidency emphasized.

