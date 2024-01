World: Western Powers: There will be consequences if the Twenties continue their Red Sea raids

#World #Western #Powers #consequences #Twenties #continue #Red #Sea #raids

A vitát most a mesterséges intelligencia döntötte el.”,”shortLead”:”Az 1800-as évek közepe óta gyanítják egyes szakértők, hogy Raffaello egyik festménye, a Madonna della Rosa nem teljesen…”,”id”:”20240102_raffaello_sanzio_festmeny_madonna_della_rosa_ki_festette_mesterseges_intelligencia”,”image”:” január. 02. 20:03″,”title”:”Eldőlt egy 170 éves vita, miután a mesterséges intelligencia ránézett a Raffaello-képre”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”69e323a7-57bb-4383-a8a3-233665fbdc54″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”vilag”,”description”:”Claudine Gay a kongresszusi meghallgatását követő antiszemita vádakba még nem bukott bele, de úgy néz ki, hogy a plágiumbotrányt már nem ússza meg.”,”shortLead”:”Claudine Gay a kongresszusi meghallgatását követő antiszemita vádakba még nem bukott bele, de úgy néz ki…”,”id”:”20240102_Plagiumvadak_miatt_mond_le_a_Harvard_elnoke”,”image”:” január. 02. 20:15″,”title”:”Plágiumvádak miatt mond le a Harvard elnöke”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”abc2e7bf-a28a-4d58-9b18-84ba2341f963″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”cegauto”,”description”:”A fejlett önvezetésre képes járgányok ugyanannak a Rimacnak a nevéhez fűződnek, mely nemrégiben közel 2000 lóerős elektromos hiperautókkal tűnt fel a színen.”,”shortLead”:”A fejlett önvezetésre képes járgányok ugyanannak a Rimacnak a nevéhez fűződnek, mely nemrégiben közel 2000 lóerős…”,”id”:”20240103_onvezeto_robotaxikkal_tamadjak_le_az_utakat_a_horvatok_rimac”,”image”:” január. 03. 07:59″,”title”:”Önvezető robotaxikkal támadják le az utakat a horvátok”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”ff112636-290d-4be8-b2c6-7f6dc72bfa6d”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Áramszünet okozta a szolgáltatáskiesést a Vodafone-nál. A hibát átirányítással hidalták át. A szolgáltató hálózata most túlterhelt.”,”shortLead”:”Áramszünet okozta a szolgáltatáskiesést a Vodafone-nál. A hibát átirányítással hidalták át. A szolgáltató hálózata most…”,”id”:”20240102_vodafone_leallas_hiba_kozlemeny_aramszunet”,”image”:” január. 02. 13:48″,”title”:”Közleményt adott ki a Vodafone a keddi nagy leállásról”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”c4bc5169-928f-4c15-a1c8-a23089aac078″,”c_author”:”MTI”,”category”:”vilag”,”description”:”Pénteken hatolt be egy orosz robotrepülőgép a lengyel légtérbe, a külügyminisztérium magyarázatot vár. “,”shortLead”:”Pénteken hatolt be egy orosz robotrepülőgép a lengyel légtérbe, a külügyminisztérium magyarázatot vár. “,”id”:”20240102_Lengyelorszag_jarorozes_F16″,”image”:” január. 02. 12:29″,”title”:”Folyamatosan járőröznek a vadászgépek Lengyelország felett, miután több orosz behatolás történt “,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”861c6a6e-130a-40b5-8cfc-7249796ffe6b”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”tudomany”,”description”:”Kezdetben vala a podcast (ami tulajdonképpen a rádióműsorok modernkori megfelelője), majd megérkezett videós változata, a videó podcast, ami természetesen már látványelemeket is tartalmaz. Egy alkalmazás új funkciói különleges, mondhatni TikTok-szerű videoélménnyel ajándékozzák meg a felhasználókat.”,”shortLead”:”Kezdetben vala a podcast (ami tulajdonképpen a rádióműsorok modernkori megfelelője), majd megérkezett videós változata…”,”id”:”20240103_detail_alkalmazas_keteszkozos_felveteli_lehetoseg_tiktok_video_podcast_tobbkameras_rogzites”,”image”:” január. 03. 15:03″,”title”:”A TikTok és podcast keresztezését ígéri ez az app”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null}]

January 2024. 03. 21:49 World

The joint statement presented by the Prime Minister’s Office in London on Wednesday evening – signed by the governments of Great Britain, the United States, Germany, Italy, Japan, Canada, Australia, New Zealand, Bahrain, Belgium, Denmark and the Netherlands – calls on the Hussites to -to stop naval attacks immediately.

Twelve – most of them Western – powers have threatened consequences if Yemen’s Houthi rebels do not stop attacking ships in the Red Sea.

The joint statement presented by the Prime Minister’s Office in London on Wednesday evening – signed by the governments of Great Britain, the United States, Germany, Italy, Japan, Canada, Australia, New Zealand, Bahrain, Belgium, Denmark and the Netherlands – calls on the Hussites to -to stop naval attacks immediately.

According to the wording of the communique, if the 20s continue to threaten the world economy and unhindered commercial traffic on the region’s critically important sea routes, risking human lives, they will be held responsible for the consequences.

